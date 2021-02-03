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零售業銷售值大跌13.2%

2021-02-03 列印
■本港去年十二月零售業總銷貨價值的臨時估計為三百一十四億元，按年下跌百分之十三點二。
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　　受第四波疫情及社交距離措施影響，本港去年十二月零售業總銷貨價值的臨時估計為三百一十四億元，按年下跌百分之十三點二，連續二十三個月下跌，跌幅較十一月擴大九點一個百分點。

  去年全年的總銷貨價值按年跌百分之二十四點三，總銷貨數量下跌百分之二十五點五，是有紀錄以來最大的年度跌幅。

　　政府預料經營環境短期內充滿挑戰，強調疫情盡早受控至關重要。數據顯示，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物、以及藥物及化妝品在上月銷貨價值跌超過四成。

上半年料錄單位數升幅

　　以全年計，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌百分之五十四。

  零售管理協會主席謝邱安儀對今年上半年零售市道感到悲觀，預計零售銷貨總額按年只能持平，或最多獲單位數升幅。

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