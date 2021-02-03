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可疑私家車踩油逃走 警開槍拘兩男女

2021-02-03 列印
■私家車失控翻側。
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　　大埔富亨邨今晨發生警員開槍事件，據了解，巡邏警員截查一輛可疑私家車時，男司機載同女乘客拒絕受查，並加速踩油突圍，有警員在被撞危急關頭下，鳴槍一響制止，逃走私家車失控撞翻，四輪朝天，兩人就擒，其中女乘客扭傷腰及頸部送院治理，警方正調查二人逃走原因。

         現場為富亨邨亨泰樓對開，今日凌晨零時，有警員發現一輛私家車男司機及女乘客形迹可疑，疑有非法活動，要求司機停車熄匙，接受調查。

        豈料男司機突然踩油門逃走，警員險被撞及，情況危急下拔出佩槍，向逃走私家車方向鳴槍一響，車輛衝前失控，撞及路壆後翻車。男司機及女乘客爬出車廂外待救，警員擎槍警告兩人勿輕舉動，女乘客扭傷腰頸不適。

        警方衝鋒隊同袍接訊紛紛趕抵現場支援，子彈並無打中任何人。警方正搜查車輛了解是否藏有違禁品，並調查他們逃走動機。



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