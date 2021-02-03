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布林肯：美須為港人提供避風港

2021-02-03 列印
■布林肯批評北京破壞對港承諾。資料圖片
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　　美國新任國務卿布林肯接受NBC全國廣播公司訪問時，批評北京破壞對香港的承諾，美國須為受中方打壓而逃離香港的人提供避風港。中國外交部指任何外國無權干涉香港事務。

　　節目主持人問到應否像英國一樣為香港人提供避風港。布林肯說個人認為應該要，指中國破壞對香港的承諾，他看到香港人為自己應有的權利而反抗，形容香港人是被中共迫害的受害人，美國政府應做一些事情為港人提供避風港。他又提到中國新冠肺炎的疫情資訊透明度仍未達標準。

中方：外國無權干涉港事務

　　外交部發言人汪文斌強調香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉，任何違法行為都必然受到法律制裁；這些基本原則亦適用於美國國會山莊之前發生的事情，美方應糾正公開為香港違法者撐腰打氣的錯誤言行。

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