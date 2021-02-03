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BNO移英無穩定收入 葉劉：或被「踢走」

2021-02-03 列印
BNO移英無穩定收入 葉劉：或被「踢走」
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　　英國推出BNO持有人可透過「5+1」方案移居英國，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀（見圖）昨在facebook引述一名英國朋友的提醒，BNO持有人只需帶上足夠六個月的生活費便獲准入境，相信有意移居當地的港人，可籌集數百萬資產遠赴英國，但假如他們居住當地數年卻沒有穩定收入及特殊技能，隨時會「坐食山崩」，最後英國政府也可以根據入境規例，將這批人「踢走」。

　　她指這位朋友反問有沒有人告知這些有意赴英的港人，只是被英國利用作為政治籌碼。

　　另外，台灣當局指繼續承認BNO為旅行證件。

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