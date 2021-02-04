﻿食肆絕處求生 農曆年不收爐

農曆新年，不少酒樓、餐廳傳統上會「收爐」，讓員工休息數日，但在疫情下，飲食業醞釀農曆新年期間「照常營業」，除了滿足市民需求，也「開多一天，多爭一天收入」。部份著名食店如詠藜園和麒藝館，會取消以往農曆新年休息的慣例，繼續做午市和外賣。不少食肆會加推盆菜、煲仔菜等易於外賣食品，務求「絕處逢生」。



本港第四波疫情仍未完結，政府日前延長防疫措施，包括二人「限聚令」、晚市禁堂食、酒吧美容院等處所繼續關閉等，直至本月十七日，即年初六前無望鬆綁。



飲食業職工總會名譽會長郭宏興向本報表示，即將到臨的農曆新年，港人留港消費，業界相信期間市面的人流會較平日多，雖各項限聚令持續生效，但市民始終有食的需求，加上飲食業經營困難，預料大部份食店會農曆新年不休息，照常開門，多做生意，彌補疫情下的損失。



外賣賀年菜開源



黃埔米芝蓮名店詠藜園東主楊太指，以往詠藜園逢年三十晚休息，但今年會營業，農曆新年期間亦主打各式外賣套餐，望吸引顧客幫襯。銅鑼灣時代廣場麒藝館以現場即燒乳豬著名，東主指以往逢年初一休息，但今年計劃照常營業，員工亦有同樣想法，務求爭取營業額。餐務管理協會會長楊位醒說，不少食肆在農曆新年前後會加推易於外賣的食品，如盆菜、煲仔菜等，務求「絕處逢生」。



此外，灣仔建設連線聯同酒吧業協會及多名飲食業界人士，促請政府在農業新年前放寬限制措施。有飲食業代表指，對中式餐廳而言，在農曆新年營業非常重要，期望政府容許晚市堂食。有雲吞麵店東主形容，疫情前有十間分店，九間已結業，並遣散近四十名員工，非常慘情。有酒吧業界代表形容，業界在限聚令下，停業多時，至今「用盡彈藥」，預計會有超過三至四成酒吧農曆新年後結業。



