疫情放緩錄19病例 六旬漢家中猝逝後確診

第四波疫情呈現放緩跡象。昨天本港確診病例回落至十九宗，是去年十一月二十日以來的低位，另約二十人初步染疫，但衞生署提醒公眾，疫情未完全受控。此外，一名六十六歲男子在家中離世後確診，署方疑死者在病徵輕微時未即時檢測，或拖延就診出事。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，十九宗新增確診全屬本地感染，近日疫情有所緩和，但當中七宗源頭不明，背後各有傳播鏈，故不能視疫情完全受控。



新增個案中包括一名離世後確診的六十六歲男子，他家住上水莆上村十五巷，上周二因咳嗽及輕微咳血到石湖墟門診（見圖）求診，提交的首個深喉唾液樣本瓶有滲漏，須重新取樣，但其後他失聯。警方上周五登門發現他倒斃家中，遺體樣本對新冠病毒呈陽性。



張稱，死者曾於上月十六日與一名其後確診的家人見面，其間沒戴口罩，但不屬傳染期內，而該確診家人亦未有呈報該次見面。據死者家人指，死者自去年十二月中旬起咳嗽，疑他病徵輕微時未有做檢測及求診，拖延病情。至昨天，本港累計一百八十五人染疫離世。



尚至醫療大樓護士確診



此外，中環尚至醫療大樓十六樓有一名護士確診，她負責為病人登記及量體溫。尚至醫療集團表示，確診護士所住的大廈於兩日前出現確診個案，曾與患者接觸的五名護士已送檢。大樓十六樓將關閉至下周四。而旺角朗豪坊Uniqlo再多一名職員確診，累計四名員工染疫。



此外，一名七十二歲男病人前晚因心口不適到博愛醫院求診，被送到內科及老人科病房。他進行入院篩查後初步確診，同病格的六名病人要檢疫。病人留醫期間曾嘔吐，曾照顧他的三名護士亦要隔離。



另外，再多七幢大廈要強制檢測，分別為上海街文華閣、通菜街9-15號、紅磡富業大廈、銅鑼灣禮雲大廈一座、上環嘉寶大廈、北角摩天大廈，以及海怡半島三期美浚閣。