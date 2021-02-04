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農曆年後三分一學生可回校

2021-02-04 列印
　　教育局昨日宣佈，決定所有幼稚園及中小學、提供非正規課程的私立學校即補習學校，在學校農曆新年假期後，按校本需要安排更多學生回校，增加至以不多於全校人數三分一為限，上課時間仍以半天為限。

　　如有學校能安排全校教職員定期每兩星期進行病毒檢測，這些學校有條件全校恢復半天面授課堂，他們需在全校復課前十四天內進行及完成檢測，並向教育局申請。

　　教育局提醒學校在全校未恢復面授課堂和校內活動前，應彈性運用不同的教學模式教學，讓學生持續在家學習。

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