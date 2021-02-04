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科興指正準備第三期臨牀數據

2021-02-04 列印
　　政府發言人昨日表示，衞生署一直積極與科興控股（香港）有限公司跟進，以期盡早取得其新冠疫苗的第三期臨牀研究數據，確定其符合安全、效能及質素要求，可以認可作緊急使用。根據科興的最新回覆，科興正準備有關資料，將盡快向衞生署提交。

　　在取得必須的數據後，顧問專家委員會會盡快作審批建議，以檢視有關疫苗須符合安全和質素要求。政府會確保疫苗符合要求，才會安排市民進行接種。

　　另外，北京科興公司研發的新型冠狀病毒滅活疫苗附條件上市申請，獲國家藥監局受理。北京科興微信公眾號公佈，研製的新冠滅活疫苗在境外三期臨牀試驗中取得進展，完成兩劑接種十四天後，保護效力達到世界衞生組織相關技術標準。

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