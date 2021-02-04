科興指正準備第三期臨牀數據

在取得必須的數據後，顧問專家委員會會盡快作審批建議，以檢視有關疫苗須符合安全和質素要求。政府會確保疫苗符合要求，才會安排市民進行接種。
另外，北京科興公司研發的新型冠狀病毒滅活疫苗附條件上市申請，獲國家藥監局受理。北京科興微信公眾號公佈，研製的新冠滅活疫苗在境外三期臨牀試驗中取得進展，完成兩劑接種十四天後，保護效力達到世界衞生組織相關技術標準。
農曆新年，不少酒樓、餐廳傳統上會「收爐」，讓員工休息數日，但在疫情下，飲食業醞釀農曆新年期間「照常營業」，除了滿足市民需求，也「開多一天，多爭一天收入」。部份著名食店如詠藜園和麒藝館，會取消以往農曆新...
2021-02-04
浙江臨海當局近日搗破偽劣化妝品集團，發現其生產的美白霜的汞含量超標七千多倍，成本兩至十元（人民幣，下同），售價最貴的過千元，而其生產場所竟是個廢棄公廁。該集團生產的七十萬餘瓶美容霜，除了在網上銷售，還銷往美容院。 網上爆紅的美容霜竟成了「顏值毒藥」，去年八月底，浙江台州臨海市民莫女士向當局求助：「本想用它美白的，結果搽上去滿臉脫皮，像燒焦了一樣，又癢又痛，差點毀容。」當局認為，莫女士反映的情況可能涉及刑事案件，警方其後著手調查，鎖定微信名為「幻」的八十後女子。她在網上誇大美容霜功效，發送虛假廣告，銷售品名為 「瓊曼」、「豪曼」的美容霜。經專業機構檢測，其銷售的美容霜中汞含量...
2021-02-04
美國太空探索公司（SpaceX）再遇挫近。該公司本周二為重型運載火箭「星舟」（Starship）做第二次試驗，但和兩個月前第一次試驗一樣，火箭回收及著陸時墜毀。全長五十米（一百六十呎）、採用不銹鋼製造、外型像子彈的「星舟」火箭在德州南部發射升空，去到預定的十公里高空，比去年十二月進行第一次試驗時稍低。整個過程持續六分半鐘，初時過程順利，但當火箭展開下降程序時，無法保持直立的姿態，墜向地面。現場拍攝到的照片顯示火箭發生爆炸，冒起巨大的火球。
2021-02-04
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣昇悅居1座低層E室，面積511方呎，採兩房間隔，望內園池景，原先叫價900萬，議價後以862萬易手，呎價16869...
2021-02-04
據報螞蟻在重組方案上與監管機構達成協議，將所有業務撥入一家控股公司內，由金融科技轉型為金融控股公司，並探討能否再上市。消息刺激母公司阿里巴巴（9988）昨日港股收市前拗腰倒升。旗下淘寶傳再成央視春晚電...
2021-02-04
車路士新帥杜曹的高控球率風格，今晚英超倫敦打吡恐被擅踢穩守突擊的熱刺領隊摩連奴克制。倒戈的狂人還勢派遣巴西中鋒卡路士雲尼斯奧斯，取替養傷的哈利卡尼，讓孫興民可以繼續擔任最擅長的輔鋒位置，有力領軍撕破藍獅防線，主勝捧得過。（Now4K 611、621台周五凌晨4:00直播） 上周成為車路士領隊的杜曹，首仗英超主場跟狼隊互交白卷，仍錄得七成九控球率。將帥經過一場熱身後，這名德國籍教頭上輪聯賽領軍擁百分之七十一控球率，主場2:0輕取般尼，其傳控踢法獲各界讚賞。 專剋杜曹招牌傳控 然而，杜曹的戰術風格今仗必遇上很大挑戰，皆因摩連奴的招牌防守反擊踢法遇上傳控之師特別有效，今季英超曾在...
2021-02-04
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
2010年華姐冠軍出身的岑麗香，在2016年下嫁老公Joshua（強強），前年誕下兒子吳主軒。香香昨日在社交網分享多幅巨肚孕照，宣佈再懷孕喜訊！三年抱兩的香香暫未透露BB性別，只以「小腰果」稱呼BB，...
2021-02-04
「安心出行」推出了一段時間，統計顯示逾四十六萬名市民下載了，反應不算熱烈，政府明天起加強推廣，率先要求公僕和公眾進入主要的政府辦公大樓前，下載程式並掃二維碼。康文署重開場地後，亦會對使用者作同一要求。部份在限聚令下停頓的服務業，亦會應政府要求，加裝「安心出行」，以求盡快復業。在各方努力下，是時候把「安心出行」與探體溫、酒精搓手，塑造成「防疫三寶」。 內地抗疫成功，其中一記絕招，是內地人廣泛使用「健康碼」，檢測呈陰性者才能出入公眾場所，即使某處所爆疫，也可循「健康碼」快速追踨，堵截病毒擴散。港府推「安心出行」，雖然一而再、再而三保證不會侵犯私隱，但部份港人仍有疑慮，也不排除市...
2021-02-04
跑馬地百萬挑戰盃將於二月二十四日完結，暫時位居積分榜頭位的「平常心」，昨晚在潘頓胯下報捷，取得季內第四場頭馬之餘，亦成功擴大本身的領先優勢。目前「平常心」已經累積六十六分，不但在積分榜上遙遙領先，而且...
2021-02-04