免疫治療組合四重奏 多管齊下 應對轉移性肺癌

肺癌是香港最常見的癌症殺手，8成肺癌患者屬於「非小細胞肺癌」，部分人更於診斷時已發現癌細胞出現轉移，令人憂心不已。不過，隨着近年個人化治療及精準醫學日趨成熟，這班晚期肺癌患者能夠透過結合4種藥物的免疫治療組合，多管齊下控制腫瘤，延長他們的存活時間之餘，亦能維持一定的生活質素，打破一直以來的治療困局。



「非小細胞肺癌」是肺癌中最常見類型，無奈當中3至4成人在確診時癌細胞已擴散至身體其他器官，增加了治療的難度。現時有口服標靶藥物治療這種癌症，不過臨床腫瘤科專科王韶如醫生表示，大約6成非小細胞肺癌患者有表皮生長因子受體（EGFR）基因變異，針對這類基因變異可以使用標靶藥物，若然成效不顯著，就要評估患者狀況，可考慮轉用化療或免疫治療組合。



治療四重奏 發揮協助效應



王醫生指出，近年醫學界發現免疫治療組合結合4種藥物，能有效應用於轉移性肺癌，特別是經抽血確認為身體機能良好，自身免疫力正常的患者便可考慮這種治療方案。她說，化療主要擊殺癌細胞，而其他藥物包括免疫治療及抗血管增生藥物，前者能激發身體免疫能力，活化T細胞消滅癌細胞，後者則可以壓制腫瘤的不正常血管生長。



雖然這種新的免疫治療組合彼此機制不同，但就能產生協同效應，增強治療效果。王醫生說，治療組合對縮小腫瘤的反應率比單用化療藥物高，患者的無惡化存活期亦能得以延長，並能提升生活質素。事實上，這種治療組合已被國際治療指引認可，部分歐美國家政府亦有資助患者接受相應治療。







舒緩副作用 維持生活質素



不過，由於治療組合加入了免疫治療及抗血管增生藥物，或會增加潛在副作用，包括甲狀腺功能異常、糖尿病甚至自身器官發炎，以及可能會令血壓上升。王醫生指出，治療期間會為患者處方輔助藥物應對，減輕身體負擔。以化療為例，醫生有需要時會為患者注射升白針，避免因化療藥令白血球過低而造成感染風險，惟一旦副作用過於嚴重，就要考慮停藥。



王醫生認為，肺癌患者往往承受超乎想像的心理壓力，更要面對可能出現的副作用及經濟負擔。幸而，現時本港有些社區資助計劃，為在私營醫療體系求診的患者提供有限度財政支援，不少坊間病人組織及機構亦有情緒支援服務。她鼓勵患者︰「儘管患上肺癌，也不代表世界末日，就算一線治療不太有效，總有其他治療選擇及支援。」



以上內容僅供參考，所有預防及治療方法都有不同的成效、副作用及風險。如有懷疑，請向主診醫護人員查詢。