﻿林鄭爭年內推五法案﻿﻿為引入海外醫生鋪路﻿

泛民陣營立法會議員總辭，不少人涉違國安法被捕候查之後，行政長官林鄭月娥重回立法會，出席答問大會。她透露，這個立法年度內將一口氣推動五項立法，包括外界關注的引入海外醫生法案，申請者須為港人，獲批後要在公營醫療體系服務一段長時間。但有醫學界人士對此有保留，指措施無助根本解決醫療問題。



林鄭今年首次出席立法會答問大會時表示，當局將修例讓更多海外醫生來港職業執業，以紓緩本港醫生短缺的問題，申請者必須是香港永久居民，並在獲認可的海外醫學院畢業，取得當地執業資格，且須在本港公營醫療體系服務一段長時間，其間不得私人執業。她形容，該次建議只限於港人，只為爭取公私營醫生支持，因此不算大膽，而當局亦接觸過不少海外港人醫生，他們都表示願意回流。



申請人須為港人



林鄭續指，醫管局目前欠缺六百六十個醫生，去年底衞生署的空缺率達百分之十三點二，署方的兒童體能智力測試服務醫生空缺率更達四成，令六成有需要兒童不能在半年內完成評估，情況極不理想，呼籲學界支持措施。



她強調，政府不輕視培育本地人才，但本地培訓有其局限，又舉例指，世衞前總幹事陳馮富珍、行會成員李國章、港大醫學院院長梁卓偉，都非本地培訓的醫生。



業界指現安排無不足



公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，現時開放予海外醫生來港執業的有限度註冊制度，已相當寬鬆，而海外醫生待遇亦與本地醫生基本一樣，強調現時的安排並無不足；「醫護誠信同行」發言人林哲玄則指，措施無助解決香港醫療問題，強調要健全基層醫療制度，讓公立醫院專科門診有資源處理新症，才能根治問題。身兼行政會議成員的自由黨主席張宇人支持措施，強調本地培訓的醫生不能滿足需求，不能再讓一小撮醫生「醫醫相衞」。



