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「起底」將刑事化 立例打擊

2021-02-05 列印
　　社會泛政治化，網上起底活動，無日無之。特首林鄭月娥向立法會表示，政府將會立例打擊侵犯私隱、發佈仇恨、歧視及虛假信息等行為，並透露將優先處理「起底」行為，將之定為刑事罪行，並賦予私隱專員法定的權力，要求社交平台或網絡移除針對個別人士的「起底」內容，而日後私隱專員將有權對涉嫌違例者展開刑事調查及提出檢控。

　　林鄭又指，各部門正重新檢視公共登記冊的法律規定及行政安排，會視乎需要作出調整，以加強保障公眾的私隱，並防止有人以透過查冊「起底」。對此，香港記者協會表示極度關注，擔憂政府加強限制查冊，會妨礙正常和合理的採訪自由。

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