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區議員須宣誓效忠《基本法》

2021-02-05 列印
　　行政長官林鄭月娥向立法會議員表示，人大常委會已就《基本法》公職人員宣誓條文作出解釋，包括宣誓的形式、應有態度及違誓後果等，政府會在農曆新年後提交相關修例，並將需要宣誓的公職人員範圍，涵蓋十八區區議員。

　　對於民建聯梁志祥形容，區議會已變成「港獨俱樂部」，批評部份泛民陣營的議員利用區議會的資源宣揚港獨訊息。林鄭回應指，當區議員宣誓之後，當局將更積極檢視撥款及區議員的言行。上次區議會選舉，泛民在多區取得多數議席，對政府準備要求區議員宣誓效忠《基本法》，泛民指是政府為DQ區議員作出部署。

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