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美股中段 升258點

2021-02-05 列印
　　美國勞工市場數據理想，加上美國財長耶倫聲言大力援助小企業，外圍股市昨晚向好。杜指中段報三○九八一點，升二百五十八點；納指則報一三六八三點，升七十三點。滙控美國預託證券價格見四十一點八三港元，升零點八三港元；騰訊則見七百三十八點一四港元，升二點六四港元。

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