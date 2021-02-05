連日封區「零的突破」屯門發現中招婦

政府近期的圍封行動甚少檢出確診個案，昨天終在屯門豐景園第一座找到一宗初步確診個案，患者為一名家庭主婦，同座向樓下單位早前有一名機場三跑工人染疫。此外，政府昨晚圍封油麻地及旺角部份區域，區內居民要接受強檢。



政府昨晚七時起先後突襲圍封油麻地碧街7A-27A號、東安街2-50號、廣東道833-889號及登打士街10-16號，以及旺角上海街647-651號文華閣，要求範圍內居民接受強檢。目標於今早約七時完成行動。有油麻地商戶對行動大感無奈，只能配合及接受，預料要在店內過夜。



至於前晚在屯門豐景園第一座、柴灣興華邨美華樓及土瓜灣定安大廈D座的強檢行動，分別於昨早六時半起陸續完成，共有逾二千五百多居民完成檢測，在豐景園發現一宗初步確診個案。患者為家庭主婦，於本月一日發病，同座向樓下單位早前亦有一名機場三跑工人染疫。衞生防護中心認為，豐景園或出現環境污染。



市民要求放行返工不果



前晚三區行動中，有三名人士因沒有做檢測而獲處定額罰款五千元。在柴灣興華邨，昨早約七時一度有逾百名居民在在大廈正門等候登記後離開，其中有趕上班的居民曾要求提早放行但不果。有市民得知沒有發現確診個案，認為行動擾民；另有人認為強檢可令街坊更安心。



另外，日前在佐敦「指定區域」發現的不確定個案，該名十八歲男子現留醫伊利沙伯醫院，覆檢結果初步為陰性，院方會再為他進行抗體測試。



此外，再多八幢大廈出現源頭不明個案，須納入強檢範圍，分別為油麻地廟街42號、西貢怡心園四座、紅磡崇潔街崇愛樓、將軍澳和明苑和逸閣、大埔仁興街23-25號觀南樓、尖沙咀金巴利街16號、元朗阜財街14號宏豐大廈，以及馬鞍山恆安邨恆江樓。



