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封區「食詐胡」屬好指標 或顯示疫情向下降

2021-02-05 列印
　　立法會昨早舉行行政長官答問大會，有議員指政府近日封區強制檢測「食詐胡」，特首林鄭月娥回應時指，封區行動找不到新冠肺炎確診屬好指標，或正好顯示這波疫情有下降趨勢，又指行動有科學基礎，但又不完全科學，會出現選錯地方的情況。林鄭又表示，政府近日多次圍封行動與她早前上京述職無關，強調中央一直關心本港疫情。

　　此外，林鄭提到，留意到內會主席李慧琼議員與政務司司長的每周會議上，多次反映部份議員對政府的意見，以及個別局長回應太冗長「太虛」，她透露對上述問題有一定同感，已要求張建宗作出提點、跟進改善和監督成效。

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