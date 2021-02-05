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「安心出行」入政總 首日運作大致暢順

2021-02-05 列印
　　政府由昨日起推出先導計劃，在政府大樓或辦公室入口前提醒政府員工和市民使用「安心出行」流動應用程式，計劃首階段涵蓋政府總部和大埔政府合署。政府指首日運作大致暢順，計劃的第二階段將由本月十六日開始，涵蓋海港政府大樓、旺角政府合署和屯門政府合署。

　　不少公務員昨早上班時，都響應呼籲先掃描「安心出行」二維碼。

  有公務員指雖然有點不方便，但會支持政府；但有小部份人聲稱手機損壞等理由沒有掃碼，在大堂登記資料。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為使用「安心出行」是「多餘」，但公務員無可能反對政府，又強調任何人進入政總前已經要核實身份。

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