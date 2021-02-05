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科興疫苗60歲以上臨牀試驗 抗體產生比率最高達100%

2021-02-05 列印
■內地科興疫苗，是港府採購的新冠疫苗之一。
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　　政府採購的新冠疫苗之一、內地科興疫苗在國際醫學期刊《刺針》，發表六十歲及以上組別的一、二期臨牀數據。參加一期試驗的七十二人接種兩劑疫苗後，抗體產生比率介乎百分之九十五點七至百分之百；參與二期試驗的三百五十人，抗體比率介乎百分之九十點七至九成九。研究亦發現，約兩成人接種疫苗後二十八天內，出現輕度或中度不良反應，最常見是注射位置疼痛。

　　此外，特首林鄭月娥昨天指若疫苗接種計劃處理不好，就會被人政治操作，屆時不止港人受傷害，亦會影響內地人民對香港的看法。政府將排山倒海作疫苗科普宣傳，盼提高市民信心。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會昨日舉行首次會議，內容包括疫苗接種計劃進行時的臨牀事件之監察及跟進等。

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