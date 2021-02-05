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「超市推限買令」獲選「最離譜」消費新聞

2021-02-05 列印
　　消委會昨天公佈「鼠年十大消費新聞」，與疫情相關新聞全部進佔十大，當中四宗涉及防疫用品與日常生活物資，三宗與旅遊相關。首名為「疫情爆發各區現搶購潮，超市推限買令」，此則新聞同時獲選為「最離譜」消費新聞。逾六千名市民透過互聯網投票，「鼠年十大消費新聞」排第二及三是「農曆新年口罩供應短缺，消委會促商戶勿『趁火打劫』抬價」新聞，以及「國泰重組，旗下港龍航空停運」。「最大快人心」新聞為「首半年網購口罩騙案共二千二百九十二宗，涉款七千○二十二萬元，九十六人被捕」。

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