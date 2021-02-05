﻿56人墮美人計投資騙案﻿ ﻿涉款2000萬17人被捕﻿

警方搗破一個透過社交媒體或交友應用程式施展「美人計」的詐騙集團，有五十六名受害人墮虛假投資及低息貸款騙局，損失逾二千萬元。警方一連兩日採取行動拘捕集團主腦及美女騙徒等共十七人，並檢獲網上交友心理攻略俘虜獵物「秘笈」。



警方指早前接獲多名受害人報警，指懷疑誤墮一個詐騙集團的投資及低息貸款騙局。調查後有五十六名受害人，共損失逾二千萬元，除了有本地人之外，亦有南韓及新加坡男子，顯示騙徒有一定的英文水平。當中一名六十一歲在港開設食品公司的澳洲籍港人墮「美人計」，成為單一損失最大受害人，被騙一千二百萬元。



商業罪案調查科探員調查及蒐證後，前日及昨日展開代號「達標者」行動，搜查全港約三十處地點，包括集團位於新蒲崗的公司及被捕人住所，拘捕十七名涉案騙徒，並檢獲指導女騙徒的心理攻略教學及一批名貴手袋及手錶等，凍結集團三百三十萬元。



警方表示，被捕十二男五女，年齡介乎二十三至六十六歲，當中包括主腦三十歲，報稱無業，四名美女騙徒及兩名投資公司負責人兼骨幹成員，以及十名處理贓款的戶口持有人，他們分別涉嫌串謀詐騙及洗黑錢被捕。



警方指，集團其中一種行騙方式是「殺豬盤」，透過手機交友程式等，將樣貌姣好的女騙徒相片設做頭像，主動尋找獵物，女騙徒推介本地投資計劃，聲稱「高回報、低風險」，回報率更高達百分之十至二十，而且可以透過公司應用程式，二十四小時檢查帳戶，一般一至兩個月便能與受害人建立感情及曖昧關係，說服他們參與有關虛擬貨幣或倫敦金等投資，最終受害人無法取回任何款項受騙。另一手法是假扮銀行職員，隨機致電受害人甚至用社交應用程式，傳送虛假銀行職員卡片，騙徒訛稱提高受害人的信貸評級，先支付百分之十的保證金，始能借到巨款，當受害人轉帳後騙徒便失去聯絡。警方呼籲市民，網上交友「講心變講金，額外要小心」。



