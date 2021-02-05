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年宵明起開放 設自助取票機

2021-02-05 列印
　　全港十五個年宵市場於明天起開放，食環署在維園入口設置多部紅外線體溫探測儀，為入場人士量度體溫。

　　署方亦放置多部餐廳常用的自助取票機，屏幕顯示「取票」、「請於召集後六十分鐘內進場，否則票號會失效」等字眼，相信用作控制入場人流。

　　食環署早前要求年宵檔戶的檔主及其員工，在花市啟市前四十八小時內接受免費病毒檢測。相關人士昨天起陸續交還樣本瓶，有花農指向住在各區的員工收集樣本瓶有些麻煩，但只能無奈接受政府一切安排。

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