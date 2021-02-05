「你還記得嗎？」 -

忘了‧忘不了的承傳







「往常過年我都會做賀年食品，但現在很多東西都記不起了，不知道還能做到嗎？



這位有腦退化症的婆婆對我說。







看着婆婆眼裡的憧憬，令我不禁回想以前農曆新年時，都會吃到家中長者炮製的糕點，那是獨一無二的情境：記起長者見到我們大快朵頤時，笑得比我們還開心的模樣；想念大家聚首一堂，歡笑聲此起彼落，空氣瀰漫着蘿蔔糕的香味和炸油角內餡的花生芝麻香……







有腦退化症的長者或許因為記性差了而自信心下降，致使能力所及的事情都不願再做。家人也會認為長者記性不好，而認為他們口中的「不懂」是自然。事實上，有腦退化症並不是代表所有記憶都會被洗走，始終有些傳統及以往跟家人的美好的記憶，還是可以好好地保留。







雖然今年新年大家要繼續在疫情下渡過，大夥難於相聚，但相信仍有方法陪伴著家人，重拾昔日的歡愉。我們鼓勵各位



「家中寶」一同炮製賀年食物，嘗試搞搞新意思，身在各處的家庭成員各自預備好所需的材料，利用手機或平板電腦的視像通話軟件網上聚首。讓家中長者化身成飲食節目的大廚，在家人設定好的鏡頭前，教授製作各式賀年食品。







此外，其他「賀年節目」可以是一連數天



長者分享不同食品的製作方法，以及一些早被遺忘的過年習俗。製作食品的過程有助訓練他們的計劃及執行能力，並逐步完成。縱使長者忘記某些步驟，但有家人從旁協助，有助增進感情之餘，長者更可以藉此再次肯定自己有能力完成其拿手好菜。大家還可以把屬於這個家庭的味道承傳下去，成為獨家的美好回憶呢！同時別忘了自拍，在鏡頭內的你、我、他，相信亦會被各人真情流露的模樣逗笑。只要用心相信和發掘，自會看到長者鮮為人知的一面！







與長者共處時，別以為「你還記得嗎？」這一問沒甚大不了，需知此舉可能會引起對方不安



困惑，只因他們真的忘記了！若你想勾起其記憶，確認他的能力，增添他的自信，不妨轉換說：「你今年煮的蘿蔔糕保持歷年的高水準啊！好味到我們爭著吃不停呢！」這樣是不是更窩心，同時突顯了他的「叻叻」？







雖然外在的環境難以改變，但嘗試以不同角度去面對，也會發掘到更多生活中從未察覺到的美好事情。凡事感恩，以「活在當下」的心態去迎接每一個動人時光吧！











