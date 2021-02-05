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新信號系統倘未啟用 港鐵：不會顯示列車標示

2021-02-05 列印
　　港鐵東鐵線周六起採用新信號系統，逐步由每列十二卡改為九卡行車。對於有指港鐵於一月二十七日測試列車期間，系統未有標示。港鐵澄清指當新信號系統尚未投入服務，系統不會顯示列車標示。

　　港鐵指當新信號系統尚未投入服務，每次非行車時段進行測試前，需要用數分鐘時間重啟新系統作為測試前的準備，過程期間系統不會顯示列車的標示，屬正常的系統情況。而當需要參加測試的列車經系統「設定」後，其標示就會出現在系統顯示屏，這屬於系統的已知特徵。

　　當新信號系統於明日正式投入服務後，新系統會持續運作，屆時便不再需要進行這新系統重啟準備程序。據港鐵記錄，新信號系統於一月二十七日，在非行車時段的測試進展順利。

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