六月起實施為期一年 ﻿職津工時﻿﻿放寬至72小時﻿

為紓緩疫情下基層的燃眉之急，勞福局局長羅致光昨日公佈，今年六月起放寬在職家庭津貼的工時要求，非單親住戶每月總工時最低下限由現時一百四十四小時，減至七十二小時；政府六月起亦會放寬申請短期食物援助住戶的資產限額。兩項措施為期一年，但不排除延長。



政府今年六月起，放寬在職家庭津貼的工時要求，非單親住戶每月總工時最低下限由現時一百四十四小時，減半至七十二小時，但同時取消「以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼計劃」。同時，政府今年六月起放寬申請短期食物援助住戶的資產限額，四人家庭由二十六點四萬元放寬至五十四點八萬，一人家庭則由九點九萬放寬至二十六點六萬元。



羅致光解釋，限時大幅放寬工時要求，能幫更多基層住戶符合資格，紓緩燃眉之急。不少工友收入下降，但因開工不足，達不到計劃的工時要求，變成雙重打擊，相信措施能滿足有關人士需要。



