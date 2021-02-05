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中聯辦首辦網上酒會與民同樂

2021-02-05 列印
■駱惠寧將透過「雲酒會」直播平台，向香港市民拜年。資料圖片
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　　不少人在疫情下都透過視像開會或上課。中聯辦今年也順應「潮流」，新春酒會今日改在網上舉行，過去要受邀有請柬才能參加，今次連市民也只要掃一掃二維碼，就可以實時參與。

　　中聯辦主任駱惠寧及一眾嘉賓今午五時將透過中聯辦官網「雲酒會」直播平台，向香港市民拜年。中聯辦更製作預告片，駱惠寧用廣東話向市民拜年。全國政協副主席董建華、梁振英，特首林鄭月娥等嘉賓，也將通過「雲酒會」向社會各界送上祝福。

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