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元朗豬場驗出非洲豬瘟病毒

2021-02-05 列印
　　漁護署昨日公佈，在元朗黃泥墩一個持牌豬場的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。檢測結果為陽性的六隻染病豬隻全部均位於同一豬舍，該豬舍內所有共約二百四十隻豬隻均會被銷毁。

　　發言人稱，由於豬場內各豬舍並不相通，現毋須銷毁其他豬舍的豬隻。該豬場正進行徹底消毒。

　　發言人強調，非洲豬瘟不會傳染給人類，豬肉煮熟後可放心食用。今次個案不影響整體活豬供應。

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