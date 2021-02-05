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銀行公會新指引 不接受BNO開戶

2021-02-05 列印
　　英國政府日前啟動英國國民（海外）護照（BNO）特別簽證申請，中央及特區政府先後宣佈不再承認BNO作為有效旅遊證件及身份證明文件作為反制。香港銀行公會亦跟隨政府決定，發出新指引，表示公會不接受銀行客戶以BNO作為用於開立戶口的有效旅行證件及身份證明文件。

  銀行公會在一份名為「打擊洗錢及恐怖份子融資的常見問題」的文件中，列出多條問題，其中問到認可機構能否讓BNO作為身份證明。公會稱不接受客戶以BNO作為有效身份證明文件，指有關做法是按照政府在一月二十九日的聲明決定。

  金管局副總裁阮國恒指，公會事前有諮詢金管局意見，認為決定合適。他指銀行需要備存合適身份證明，如果客戶只用BNO開戶，有需要提供更新資料予銀行；大部份香港居民開戶都會提供本港身份證，相信只提供BNO的客戶只佔少數。

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