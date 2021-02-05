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教局公佈國安教育框架　 初小生要認識國旗國歌

2021-02-05 列印
　　教育局昨公佈國家安全教育課程框架，指學校可以按不同學習階段，透過不同學科教授國家安全的內容。初小學生要認識國旗和國徽，懂得唱國歌，遵守升國旗和奏國歌的禮儀，亦要知道「一國兩制」和《基本法》的由來，知道《港區國安法》四項犯罪行為的名稱和重要性。高小學生要認識國家版圖和地理特徵，訂立《港區國安法》過程涉及的中央國間機構，認識特區三權職能和運作。初中學生就要認識國家安全的定義，了解國家重要的歷史事件和政治演變，亦要認識《憲法》和《基本法》的關係，香港有責任就《基本法》第二十三條立法。

　　高中學生要研習與國家安全相關的當代議題，例如領土爭議和經濟危機，並要充份了解國間機構和中央駐港機構的角色和重要性。

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