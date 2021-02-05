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青年藏30土製煙霧彈囚38月

2021-02-05 列印
■二十三歲男子認罪，被判囚三十八個月。 資料圖片
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　　二十三歲男子前年八月天水圍一單位，被警搜獲逾三十枚土製煙霧彈和汽油彈原材料等，早前承認管有爆炸品及管有物品意圖損毀財產兩罪，昨日在區域法院被判囚三十八個月。

　　法官祁士偉批評，前年社會示威活動頻繁，萬一有人將涉案物品帶到街上使用，相信會加劇社會動盪，而且將兩種物品結合使用相信會造成更大破壞，故法庭須判處具阻嚇力的刑罰。法官形容警方在行動中檢獲的武器為數不少，除了有爆炸威力的煙霧彈，其餘的打火機油等汽油彈原材屬於易燃物，兩者唯一而純粹的用途只會是作破壞。

　　案發於前年八月一日下午，警員在天水圍截停被告後，在其天瑞邨瑞滿樓住所搜出三十個土製裝置、二十七個未完成的土製裝置、透明手套及寫有煙霧彈化學成份的筆記簿等，土製裝置內含爆炸性煙火混合物。

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