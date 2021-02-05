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深莞五公僕職位招攬港澳人才

2021-02-05 列印
■廣東省政府今年計劃招錄近一萬四千名公務員。
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　　廣東省政府今年計劃招錄近一萬四千名公務員，其中深圳、東莞兩地有五個職位定向招錄港澳人士。該五個職位涉及金融監管、人才服務、城鄉規劃、勞動仲裁等領域，均要求本科以上或研究生學歷。

　　報名時間由即日起至周日（七日）下午四時。筆試時間為下月十四日，科目包括《行政職業能力測驗》和《申論》。參加筆試人員在筆試前十四天需申領「粵康碼」，考試前二十一天內有國外和港台旅居史的報考者不能參加考試。

　　於去年十二月，深圳市首次開放五個公務員名額予港澳人士申請，吸引四百四十六名港澳籍人士報考。

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