年宵今開鑼商販變陣賣花 蘭花大王：各人都要自救

全港十五個年宵花市於今日（年廿五）開鑼，開放至下周四（年三十）；維園年宵市場料有不少人光顧。就不少商販在市區短租舖位擺賣年花，「蘭花大王」楊小龍認為各位都要自救，「無得擔心會唔會影響（年宵市場）銷情」。此外，港鐵因疫情於年三十晚不會提供通宵服務。



維園年宵市場設有紅外線傳感器計算場內人數，有需要時會啟動取票系統，要求輪候市民根據票號入場。警方會在銅鑼灣及天后實施特別交通安排，以方便市民前往維園年宵市場，亦會在旺角菜街與花園街等實施人流安全管理措施。



政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為花檔之間距離較遠，又能控制入場人數，市民戴口罩買花應該沒有問題。



政府年初曾以疫情為由，一度取消舉行年宵市場，令不少年宵檔主「變陣」，改為在市區短租舖位擺賣年花。「蘭花大王」楊小龍向本報表示，「出面全條街都賣花」，坦言各位都要自救，「無得擔心會唔會影響（年宵市場）銷情」。他又稱，由於自家蘭花為本地種植，售價比較穩定，暫時未考慮減價。



旺角花墟昨已有大批市民採購年花，行人路及車路都水洩不通，花店多擺賣蘭花及年桔。有特意跨區到花墟買花的市民表示：「成街都係人，見到啱心水就買，唔打算講價，希望大家好生意。」



港鐵除夕無通宵服務



此外，港鐵昨天宣佈，除夕當日（十一日）將不會通宵行車，但會因應乘客出行需求，加強當天部份時段的列車服務。除夕當日下午三時至五時半，以及晚上八時半至十一時，除了機場快線及迪士尼線外，會加強各路線的服務，其中港島線、荃灣線及觀塘線的列車班次，最頻密時約維持兩分鐘一班車。