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東鐵新信號系統及九卡車今啟用

2021-02-06 列印
　　港鐵東鐵線今日起轉用新信號系統及新的九卡列車，運作初期只會有六列九卡列車行走，在早上繁忙時段的南行路線，主要仍會使用現有的十二卡列車。港鐵指一旦新系統出現事故，會立即啟動應變機制。

安排300職員協助乘客

　　港鐵車務營運總管黃琨暐表示，十二卡及九卡列車的載客量相差約兩成，後者的車身較闊，車門在頭尾位置，方便乘客上落車，並可盡用車廂頭尾的空間。在疫情下，港鐵載客量跌近三成，加上預計屯馬線將於今年第三季全面開通，屆時可分流東鐵線客流。港鐵將會密切留意客量，相應調配列車。

　　黃又指，今天會安排逾三百名車站職員，在東鐵線月台協助乘客，並已在月台位置貼上代表九卡列車的藍色，及代表十二卡列車的綠色標示，提示乘客候車位置。

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