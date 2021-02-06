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港府擬成立鐵路署

2021-02-06 列印
　　政府計劃於二○二二至二三年成立鐵路署，加強政府在監督鐵路規劃、建造及規管鐵路安全的工作。運輸及房屋局局長陳帆表示，新成立的鐵路署是將路政署鐵路拓展處及機電工程署鐵路科合併，匯集政府內部有關鐵路的專門知識，令政府在整個鐵路項目，從規劃開始，以至建造營運各階段的監督及規管工作均由同一部門負責。

　　就新民黨葉劉淑儀批評港鐵壟斷，陳帆指日後如有個別獨立鐵路路線，政府不排除會考慮是否及如何引入新營運者。

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