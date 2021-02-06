港增37確診34本地個案 包括深圳豁免檢疫商人

本港新增三十七宗新冠肺炎確診個案，三十四宗為本地個案，包括一名由深圳抵港的豁免檢疫商務人士。政府前晚在油麻地及旺角進行的強檢行動，其中在油麻地發現一人初步確診，後來證實為康復者，另有九十九人未接受強檢而被罰款五千元。此外，政府昨晚突擊圍封元朗富來花園，及馬鞍山恆安邨恆江樓，居民要接受強檢。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，該名豁免檢疫男子於上月二十三日由深圳抵港，上月三十日發病，本月三日做檢測隨後確診。病人上月二十日在深圳的檢測結果為陰性，由於其潛伏期內一半時間在港，暫列為本地個案。病人過去一年一直在內地工作，在港家住東涌。



油麻地揪出染疫個案為康復者



九宗源頭不明的個案中，其中一人在屯門一間工程公司工作，於上月二十六日曾與一名其後在南韓確診的同事用膳。該公司二十名員工須送檢疫。至於前晚在油麻地及旺角進行的強檢行動，共有二千二百多居民完成檢測，在油麻地順豐大廈發現一宗初步確診個案，但跟進後發現為康復者帶有抗體。



為保障三跑道系統項目工地員工安全，機場管理局公佈由本月九日起，登上前往三跑填海區工地船隻的所有人員，要出示病毒陰性檢測結果證明，否則被安排返回出發的碼頭。政府昨日公佈，由本月二十日起進一步收緊獲豁免到港檢疫人士，包括機組人員均須接受「檢測待行」，在檢測完成後於機場酒店自我隔離直至下一航班。如屬本地機組人員並欲離開機場範圍，需先於指定檢疫酒店隔離十四天，並在其後七天內接受醫學監察方可再次執勤。



另外，政府指科興最快可於本周內，向衞生署提供其向世衞提交的疫苗第三期臨牀測試資料，衞生署整合資料後，會在下周向顧問專家委員會提交文件及安排開會審批。