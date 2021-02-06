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確診李運強擅離院囚四月

2021-02-06 列印
　　無業漢李運強去年底確診新冠肺炎，卻因害怕打針而從伊利沙伯醫院逃走，引起全城恐慌，失蹤五十三小時後始被尋回，昨日在九龍城裁判法院承認一項任何人不得使他人蒙受感染罪。裁判官鄭潤聰原本採納九個月監禁為量刑起點，被告認罪獲減刑至六個月，但預防及控制疾病規例最高刑罰為六個月，裁判官發現出錯後，改判被告監禁四個月。

　　六十三歲被告李運強，昨親自求情稱，當日留院期間，有護士告知他「仲有四支大頭針未打」，被告坦言：「你知喇，大頭針打肚臍好痛」，故一時鹵莽離開醫院，他不斷哀求法庭從輕發落，判處罰款了事。

聲稱怕打針鹵莽出走

　　惟鄭官斥被告：「你六十幾歲人仲怕打針，驚痛就罔顧香港其他人嘅安危，可能引致嘅連鎖反應非常大」，當時全港眾志成城，努力防止疫情擴散，被告卻自私地擅離醫院兩天。法庭必須向公眾發出信息，此等行為乃嚴重罪行，不能只罰款了事，故判其即時入獄。

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