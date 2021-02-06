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警車自焚 黑煙沖天

2021-02-06 列印
警車自焚 黑煙沖天
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　　東隧油塘九龍入口附近發生警車着火意外，昨早十一時許，一輛剛從九龍灣機電工程署完成定期檢測的港島衝鋒隊警車，由一名警員取回駕返港島區基地途中，在東隧九龍入口附近車頭突然起火，並迅速全車陷火海，黑煙席捲半空（圖），並波及旁邊草坡，幸駕車警員及時跳車逃生。消防員到場開喉迅速將火撲滅，但警車付諸一炬。調查後相信火警並無可疑，起火原因有待調查。

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