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假律師樓按貸騙案拘一漢

2021-02-06 列印
　　警方偵破假律師樓按貸款騙案，前日在尖沙咀山林道一辦公室拘捕一名二十八歲姓于假律師，他涉嫌詐騙被捕；行動期間警員成功阻止一名女受害人被騙三十三萬元保證金。

　　警方表示，一九年十二月至今年一月，共接獲十五男四女（二十五至六十四歲）事主報案，指接獲冒充銀行職員騙徒致電，聲稱可提供低息貸款樓按及介紹低收費的律師樓辦理有關手續。被捕男子遂假扮律師，並在假律師樓接見事主，待事主交出保證金作批核用途後即失聯。十九宗騙案各事主合共損失逾五百萬元。

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