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孕婦隱瞞避檢終確診 勢被追究

2021-02-08 列印
■一名居於新填地街劏房孕婦逃避檢疫，最終確診。
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        本港昨天新增二十七宗確診個案，二十四宗屬本地感染，當中六宗源頭不明。油麻地新填地街一五九號劏房一名孕婦，隱瞞其密切接觸者身份，避過隔離檢疫近一周，終因發病求醫，其後確診，恐在社區有播毒風險，當局不排除採取法律行動。

兩度往伊院覆診

　　該名懷孕二十六周的三十二歲孕婦，有同住家人於上月三十日確診，原本應與九名劏房鄰居同送檢疫中心。但該確診家人隱瞞孕婦為密切接觸者，後者趁鄰居赴檢疫中心後，再回家匿藏。孕婦於上月三十日接受的強檢結果為陰性，其後曾兩度到伊利沙伯醫院覆診，均未有提及有家人確診，至上周三起發病，周五因低燒、發冷及失去味覺到廣華醫院求診時才提及。

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君指新填地街一五九號會再次納入強檢名單，不排除就瞞報事件採取法律行動。醫管局指沒有醫護須送檢疫。
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