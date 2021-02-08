孕婦隱瞞避檢終確診 勢被追究

兩度往伊院覆診
該名懷孕二十六周的三十二歲孕婦，有同住家人於上月三十日確診，原本應與九名劏房鄰居同送檢疫中心。但該確診家人隱瞞孕婦為密切接觸者，後者趁鄰居赴檢疫中心後，再回家匿藏。孕婦於上月三十日接受的強檢結果為陰性，其後曾兩度到伊利沙伯醫院覆診，均未有提及有家人確診，至上周三起發病，周五因低燒、發冷及失去味覺到廣華醫院求診時才提及。
衞生防護中心傳染病處主任張竹君指新填地街一五九號會再次納入強檢名單，不排除就瞞報事件採取法律行動。醫管局指沒有醫護須送檢疫。
本港昨天新增二十七宗確診個案，二十四宗屬本地感染，當中六宗源頭不明。油麻地新填地街一五九號劏房一名孕婦，隱瞞其密切接觸者身份，避過隔離檢疫近一周，終因發病求醫，其後確診，恐在社區有播毒風險，當局不排除...
2021-02-08
農曆新年快到，中國全民努力辦年貨。昨日中國國務院總理李克強就現身山西運城，不但視察民情，更購入大花饃、木板年畫、糕點及水果等年貨。李克強更強調，需保障節日市場供應充足及確保食品質量安全。 李克強到達當...
2021-02-08
緬甸最大城市仰光連續第二日有民眾示威，數以萬計示威者周日上街，抗議軍方發動政變，要求釋放國務資政昂山素姬及總統溫敏。東南部城鎮妙瓦底示威現場傳出槍聲，有報道指至少十人被捕；而其他地區的示威大致和平。有...
2021-02-08
跑馬地是港島傳統豪宅地段，坐擁小學12校網優勢，是次精選雲地利道上的老牌豪宅雲地利台放盤，採三房一套房間隔，面積1185方呎，間隔實用，屋主曾斥資過百萬裝潢，全屋以天然木色為主調，配以泰國及亞洲文化色...
2021-02-06
短片股快手科技（1024）在本港「一炮而紅」，不論從凍資金額或是認購人數，均創本港歷史新高。當中不乏內地投資者，透過在離岸設立戶口方式，將資金轉至香港券商戶口進行認購。外電報道指，內地政府及監管部門對...
2021-02-08
馬德里體育會今晚西甲主場鬥切爾達，前者射手蘇亞雷斯的一眾鋒線拍檔卻因確診新冠肺炎而缺席，相反客隊陣容完整，又有鋒將伊亞高艾斯巴斯與哨牙蘇抗衡，兼且近兩輪聯賽開和夠硬淨，故和波可以一博。（Now632周二凌晨4:00直播 ） 「哨牙蘇」上輪梅開二度，領軍作客4:2擊敗卡迪斯，然而他今晚將要孤軍作戰，皆因球隊兩大鋒將穆沙迪比利及祖奧菲歷斯，先後在周三及周四確診新冠肺炎，連同早前中招的翼鋒恩歷克卡拉斯高將齊齊缺陣。這位烏拉圭射手十四個聯賽士哥中，有五球是由上述鋒將助攻，今晚表現勢打折扣，令球隊火力未必足夠。 迪比利菲歷斯確診須隔離 相反，切爾達今仗夫添出擊，主力艾斯巴斯也在聯賽...
2021-02-08
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
新冠肺炎疫情持續1年多，市民已習慣長期戴口罩防疫，但聾人及弱聽人士就相當不便，因為他們要透過讀唇、手和表情用來溝通，有見及此，慈善團體福幼基金會去年便研發出「防霧透明窗醫用口罩（取名為「I-SEE口罩...
2021-02-08
公眾努力抵抗新冠肺炎逾一年，至今仍未能驅走疫魔，竟然有人明知自己是緊密接觸者，依然設法逃避當局的強制檢疫，引發在社區播疫的危險，俗語是「累街坊」，當局必須追究到底，向隱瞞者和逃避者提出檢控，並責成前線抗疫人員，加強追蹤工作，做到滴水不漏。 當局昨天公佈一宗漏網之魚事件。油麻地新填地街一個劏房一名孕婦隱瞞密切接觸者身份，避過隔離檢疫近一周，終因發病求醫，其後確診，事件令公眾驚恐，因為她在逃避隔離期間，恐在社區播毒。事件最大責任者，應是孕婦的確診家人，他涉知情不報，嚴重妨礙社會的抗疫工作，而孕婦明知自己有染疫可能，不去檢測求助，最終連累自己和胎兒，甚至禍及與她接觸的人，也有不可...
2021-02-08
雖然現距離四月二十五日冠軍賽馬日的三場國際一級賽 ─ 女皇盃、冠軍一哩賽和主席短途獎的首階段截止報名時間，尚有個多月光景，但據日本傳媒報道，多匹當地頂尖賽駒均有意報名來港參賽，名氣最響的為去年三冠雌馬盟主「謀勇兼備」，以及去年有馬紀念冠軍「創世駒」，均將報爭女皇盃。有指日本馬圈人士經歷過去年十二月的香港國際賽，對香港賽馬會的「賽馬氣泡」安排大感滿意，所以更加樂於在疫情中派馬來港出賽。 馬場浮世繪
2021-02-08