﻿花店拓網上商機救亡 ﻿﻿維園年宵旺丁不旺財﻿

今年情人節適逢大年初三，有售賣各款進口鮮花的花店負責人對本報說，即使疫情下花卉來貨價及運輸費用持續上升，但也沒有調高花價，盼以「疫情價」吸引顧客消費，並改變營銷策略，集中在網上宣傳花束，目前已有近百張情人節花束定單。另外，各區年宵市場昨日人潮不減，有市民趁假期出門購買年花。



位於旺角花墟的卉豐花業負責人梁小姐（Cherry）對本報記者說，受新冠疫症影響，各地的花品供應緊張，來貨價較去年至少上漲一至兩成，而環球貨運成本亦貴了近兩成，例如從廣州及荷蘭進口的鮮花，但她坦言「成本升咗咁多，都唔敢加價。」花店在網上推銷情人節鮮花，每束連送貨售六百至一千元不等，銷情為她帶來驚喜，「O依家都做到有一百束（定單）」。



Cherry又指，花墟近日的人流「與去年咁上下」，惟到晚上約九時，街上已水靜鵝飛。為了追回成本價及散貨，她指花店原在新年假期例休，今年則會照常營業，另會聘請員工上班，「希望大家仲會有購買意欲，唔蝕太多就OK。」



農曆年宵花市昨天踏入第二日，在傳統年宵熱點銅鑼灣維園，昨日有大批市民排隊等候入場。有市民指得悉攤檔較以往疏落，人潮沒太多，特意在早上去買桃花、水仙等。有花檔指銷情較估計理想，但「蘭花大王」楊小龍則指，根據員工向他匯報，維園的人流未如理想，年宵首日只有約一萬元收入，慨歎「人工都唔夠俾」。他又指在市區散賣花，只能輕微提升生意，幫助不大。



車公誕市場明起開放



此外，設於沙田翠田街足球場的車公誕市場，明日（年廿八）起一連七日開放，共有三十二個乾貨攤檔，將採用與年宵同樣的紅綠燈式人流管制措施，但毋須取票入場。



