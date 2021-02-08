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陳肇始否認降低疫苗審核標準

2021-02-08 列印
　　食衞局局長陳肇始稱，科興已向政府提交部份曾交國家藥品監督管理局審批的三期臨牀試驗數據，當局會爭取在農曆新年前交由疫苗顧問專家委員會審議，並盡快批核緊急使用。她強調，豁免科興在醫學期刊刊登數據，絕對不是降低標準，指專家對任何數據均小心審視，對每一種疫苗的處理方法也一樣，希望大家要對專家小組有信任。

　　陳肇始又稱，本港十八區疫苗接種中心的籌備工作正如火如荼地進行中。政府正與德國藥廠BioNTech緊密聯繫，期望確保訂購的新冠肺炎疫苗能於本月底送貨，會爭取在農曆年後展開接種計劃。

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