偷年花兩越漢當場被捕

公眾努力抵抗新冠肺炎逾一年，至今仍未能驅走疫魔，竟然有人明知自己是緊密接觸者，依然設法逃避當局的強制檢疫，引發在社區播疫的危險，俗語是「累街坊」，當局必須追究到底，向隱瞞者和逃避者提出檢控，並責成前線抗疫人員，加強追蹤工作，做到滴水不漏。 當局昨天公佈一宗漏網之魚事件。油麻地新填地街一個劏房一名孕婦隱瞞密切接觸者身份，避過隔離檢疫近一周，終因發病求醫，其後確診，事件令公眾驚恐，因為她在逃避隔離期間，恐在社區播毒。事件最大責任者，應是孕婦的確診家人，他涉知情不報，嚴重妨礙社會的抗疫工作，而孕婦明知自己有染疫可能，不去檢測求助，最終連累自己和胎兒，甚至禍及與她接觸的人，也有不可...

2021-02-08