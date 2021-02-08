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偷年花兩越漢當場被捕

2021-02-08 列印
　　深水埗兩名越南漢清晨懷疑以手推車偷走一間蔬果店準備售賣的年花包括劍蘭，約值六千五百元，離開時遇上警方衝鋒隊人員截查時棄「車」逃走，警員追截一百米拘捕兩名偷花賊。

　　西九龍衝鋒隊人員昨清晨約五時，在深水埗南昌街與汝州街交界附近，發現兩名形跡可疑的男子，雙方追逐約一百米。經初步調查後，警員相信兩名被捕男子涉嫌在北河街一間蔬果店，盜去價值約六千五百元的年花，案件列作盜竊。

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