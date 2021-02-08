  • 2021年2月8日 星期一
  • 21º
  • 72%
熱門： 年宵車厘子受限區域9卡列車余慕蓮

日報新聞 > 港聞

醫管局大樓遭淋油 警追緝黑衣男

2021-02-08 列印
醫管局大樓遭淋油 警追緝黑衣男
Previous Next

　　醫管局大樓正門昨日被淋上橙色油漆，警方初步懷疑一名男子犯案，正追緝歸案，暫時列作刑事毀壞調查。醫管局表示，將配合警方調查，並譴責破壞公物的違法行為。

　　位於亞皆老街的醫管局大樓，有保安員昨早巡邏時發現大門被人淋上橙色油漆。大樓鐵閘、玻璃及地面均沾上油漬。警員接報後到場，據閉路電視影片發現，一名男子於早上約七時三十五分犯案，其身高約一點七米，肥身材，案發時身穿黑色外套、綠色短褲、黑色拖鞋及戴口罩。

　　警方於醫管局大樓斜對面天光道街口一手推車的垃圾堆上，發現一個曾使用的橙色油漆罐，懷疑與案有關，正追緝閉路電視中的黑衣男子，調查犯案動機。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd