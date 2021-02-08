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自由黨「關懷基金」向確診者派4000元

2021-02-08 列印
自由黨「關懷基金」向確診者派4000元
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　　自由黨指不少行業的員工均擔心進行病毒檢測並被發現確診後，會因「手停口停」影響生計。自由黨「關懷基金」向確診患者發放配對基金四千元，冀出一分力幫助基層。

　　政府早前宣佈為本地確診基層市民，提供一次過五千元津貼。自由黨「關懷基金」亦在去年十二月中撥出二百萬元，為不同行業確診者額外發放一次性四千元津貼，受惠人士可達五百人。截至二月六日共收到六十四宗申請個案， 當中五十九宗已獲批，最多來自飲食業佔兩成。

　　自由黨主席張宇人指除了該黨四位功能界別議員所涉獵行業外，亦延至其他行業。是次配對基金定額為四千元，是基於「保就業」計劃下每名員工每月可獲九千元補貼，由於政府已提供五千元津貼，該黨便補上四千元。若申請人數超出五百人，基金會盡力籌集更多資金。

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