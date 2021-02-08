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「傑斯」涉具煽動意圖作為再被捕

2021-02-08 列印
資料圖片
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　　原名尹耀昇的網台主持「傑斯」，早前涉嫌發起「千個爸媽台灣助學」計劃，資助逃亡到台灣的人士，去年十一月與妻子及女助手被警務處國家安全處拘捕，涉嫌「洗黑錢」及「資助分裂國家」罪行。警方國安處人員經進一步調查後，昨日以涉嫌違反《刑事罪行條例》「作出具煽動意圖的作為」罪再拘捕「傑斯」，案件今日提堂。

　　警方指，有人自去年二月發起眾籌活動，聲稱支援因示威而離港人士，並透過網上眾籌籌集約一千四百萬元，當中一半資助「台獨」組織；傑斯、其太太及助手等三人被指挪用餘下約七百萬元，部份用來購買股票。經進一步調查後，昨以涉嫌「作出具煽動意圖的作為」，再將五十二歲的「傑斯」拘捕。

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