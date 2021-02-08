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Donki偷底褲牛肉零食拘一漢

2021-02-08 列印
■紅衣男子被捕。
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　　一名五十五歲紅衣男子昨日清晨在尖沙咀彌敦道激安之殿堂（Don Don Donki）百貨超市內，涉嫌偷竊底褲、牛肉及零食等價值逾九百元的貨物，當場被店員截停，其後警方將其拘捕。

　　事發於昨日清晨約五時，在彌敦道美麗華廣場二期的「Donki」，五十五歲涉案男子疑趁超市關門之際，店員疏於防範，將貨物放進與店舖同款的黃色膠袋內。但當男子企圖離開時，男店員將其截停，並發現其膠袋內有內褲、牛肉及薯片等，六款總值約九百六十元的未付款貨物，於是報警求助。警員以涉嫌偷竊將男子拘捕。

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