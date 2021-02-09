陸星級攻略——港股過年部署策略

對本地普遍投資者而言，最大煩惱往往是哪隻股票會升。近月北水南湧恒指屢創新高、震撼整個華爾街的遊戲驛站（GameStop）逼空事件等，均吸引不少投資初哥趁農曆新年前入市，期望能在芸芸股海中掌握獲利契機。



先不論遊戲驛站逼空獲利的散戶，今年港股市場確實極具佈局配置的潛力。首先，內地A股相對H股長期處於溢價水平，同一間公司但價格更為吸引的港股，自然受到內地資金青睞；第二，愈來愈多新經濟企業選擇在香港上市，嗶哩嗶哩及百度等中概股，相繼有傳計劃回流香港第二上市；加上港交所容許未有收益之生物科技公司在港上市，進一步增強港股市場稀缺性。這些優勢都吸引內地機構投資者相繼來港建倉，促使北水資金長期化，中長線而言港股市場的未來增長價值相當看好。



然而很多時散戶只知道自己買了哪隻股票，卻缺乏做好整體資產配置的投資概念，在遇上市況較大波幅時，不但容易影響盈利，也容易影響交易判斷，更甚者會蒙受巨額損失。



臨近農曆新年長假期，北水經港股通流入的資金規模逐漸減少。在農曆新年假期，北水更將有數個交易日短暫停擺，屆時對港股市場或會帶來震盪。因此要平滑持倉收益曲線，投資者須及早制定一套適合自己的資產配置策略。



北水停擺慎防震倉



從風險管理角度而言，投資組合中若以均衡方式配置不同種類的資產類別，理論上能有效對沖單一資產類別的波動風險，是作為分散風險的合理操作。若要把投資回報最大化，在資產配置的過程中，往往要針對資產的收益率、風險、標準差等，進行一連串專業分析和計算，並根據個人財富水平、投資動機、投資目標、風險偏好等一連串因素，考慮資產類別的比重，因應投資期內各資產的價格波動，及時調整資產配置組合權重。



考慮到港股在上月衝高後短期或將繼續調整，農曆新年前投資者可考慮以提供固定收益的基金為底倉資產，如一些較股票穩定而又高增長的債劵型基金，再配合權益類股票資產投資來進行財富管理，從而作中長線部署。



筆者為證監會持牌人，並沒持有上述股份及相關衍生產品之權益。以上內容僅供參考，並不構成任何投資建議、招攬或推薦。



陸金所香港行政總裁



蔡華



