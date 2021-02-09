鰂魚涌惠利大廈疑垂直播毒 筲官兩生染疫 135師生須隔離

舊樓爆疫，殃及中學。前晚政府圍封鰂魚涌惠利大廈，找出三名初步確診住客，連日累計七名住客染疫，涉三戶04單位。專家視察後認為，大廈發生垂直病毒傳播，所有04室住戶須送入檢疫中心。七名患者包括兩名筲箕灣官立中學的中六學生，兩人曾在傳染期內回校考試，同場一百三十名考生及五位監考老師須送檢疫，為本港第四波疫情中首次有學校爆疫。



昨天本港新增三十二宗確診個案，二十八宗屬本地感染，六宗源頭不明。鰂魚涌惠利大廈中招住客增至七人，首名確診者為一名筲箕灣官中中六學生，其感染源頭不明。他居於14樓04單位，其三名家人亦確診。前晚圍封行動發現的三宗初步陽性個案，有兩人分別居於1704及2104單位，前者亦為筲箕灣官中的中六學生。



政府專家顧問袁國勇視察惠利大廈後表示，大廈天井完全密封，1404單位有四名確診病人，他們釋放出的病毒或透過煙囪效應，經天井位向上傳播。若上層有住戶打開天井位窗口，或開抽氣扇時沒有密封廁所或廚房的窗口，以致空氣「走返轉頭」，就會被感染。但他指，有住戶反映在廁所聞到異味，也不排除單位內廚房及廁所地下去水位的U形隔氣管失去作用，引致傳播。袁認為，確診兩名學生並非在校內受感染，反而擔心他們回校把病毒傳給其他人。



密封天井或致煙囪效應



事件中的兩名染疫筲箕灣官中中六學生，先後於本月二日及三日發病，兩人曾於本月一至四日在學校禮堂考試，但座位並不接近。兩人互相認識，但沒直接接觸。衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，雖然他們考試期間有戴口罩，但可能曾使用洗手間等。為謹慎起見，同場一百三十名考生、五位監考老師及清潔人員須送檢疫，檢疫人士的家人及該校全體師生須接受強檢。張竹君指，教育局會檢視該校的復課安排，她認為盡量減低人流，有助減低傳播風險。