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商務免檢疫男全家中招

2021-02-09 列印
　　就一名商務豁免檢疫男子於上月底由深圳抵港後確診，衞生防護中心指患者一名同行商務豁免檢疫的家人，以及其三名同居在港家人均染疫，或涉家居傳播。中心正調查感染源頭及等待病毒的基因排序分析。

　　該家庭的首宗確診個案於上月二十三日由深圳回港，之前兩天曾在深圳接受檢測，結果陰性。患者於上月三十日發病，潛伏期內有一半時間在本港。他居於東涌，曾往東薈城購物。
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