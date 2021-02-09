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澳門今起接種疫苗

2021-02-09 列印
■首批十萬劑國藥滅活疫苗於上周五運抵澳門。
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　　在香港尚在準備新冠疫苗注射計劃之際，澳門今日正式開始為醫護、執法人員接種疫苗。首批十萬劑國藥滅活疫苗於上周五運抵澳門，澳門政府宣佈，澳門居民、外僱、在澳門就讀的非本地學生，以及囚犯可免費接種。而其他依法逗留的非澳門居民可以自費接種，每劑二百五十元。香港方面，政府已挑選出十所院舍長者參加先導注射計劃，接種首批復星BioNTech疫苗。安老服務協會主席陳志育表示，有關院舍具規模，入住人數逾一百人，政府準備先發邀請信，之後由院舍逐一聯絡院友及家屬查問意願，預料最終每間院舍可能只有幾十名院友接種疫苗。

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