達扎克稱，沒有證據顯示病毒由武漢病毒研究所製造，但專家組會對所有可能性持開放態度。此外，專家亦有到曾被指是爆發源頭的華南海鮮市場調查，指已經發現病毒在市場中傳播的「重要線索」。內地前天沒有新增本土新冠確診個案，是近兩個月來首次「本土零確診」。但在疫情下，年三十晚央視節目《春節晚會》將限制主會場人流。
世衞專家發現 武漢有重要病毒線索
達扎克稱，沒有證據顯示病毒由武漢病毒研究所製造，但專家組會對所有可能性持開放態度。此外，專家亦有到曾被指是爆發源頭的華南海鮮市場調查，指已經發現病毒在市場中傳播的「重要線索」。內地前天沒有新增本土新冠確診個案，是近兩個月來首次「本土零確診」。但在疫情下，年三十晚央視節目《春節晚會》將限制主會場人流。
陸星級攻略——港股過年部署策略
對本地普遍投資者而言，最大煩惱往往是哪隻股票會升。近月北水南湧恒指屢創新高、震撼整個華爾街的遊戲驛站（GameStop）逼空事件等，均吸引不少投資初哥趁農曆新年前入市，期望能在芸芸股海中掌握獲利契機。 先不論遊戲驛站逼空獲利的散戶，今年港股市場確實極具佈局配置的潛力。首先，內地A股相對H股長期處於溢價水平，同一間公司但價格更為吸引的港股，自然受到內地資金青睞；第二，愈來愈多新經濟企業選擇在香港上市，嗶哩嗶哩及百度等中概股，相繼有傳計劃回流香港第二上市；加上港交所容許未有收益之生物科技公司在港上市，進一步增強港股市場稀缺性。這些優勢都吸引內地機構投資者相繼來港建倉，促使北水...
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涉嫌非法提供國家機密 澳洲華裔女記者成蕾被中國拘捕
澳洲外長佩恩證實，澳方收到中方通知，澳洲籍華裔記者成蕾，涉嫌非法提供國家機密或情報，上周五被中方正式拘捕。自上年八月起成蕾被中國當局羈柙，其間澳方曾六次派員探訪，並要求確保其獲妥善及人道對待。而中國外...
2021-02-09
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緬甸首都內比都 水炮車驅示威者
緬甸全國多市周一繼續有數以萬計民眾上街，抗議軍方發動政變，是當地連續第三日出現大規模反政變示威。而首都內比都，警方出動水炮車驅散數千名示威者，至少有兩人遭化學水噴中後受傷倒地。外界憂慮，軍方介入可能令...
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特大前後庭園 錦綉花園寬廣廳堂雅致舒適
錦綉花園位於元朗大生圍，為低密度洋房屋苑，環境恬靜。是次走訪的放盤，業主豪擲逾200萬裝修，為2房2套房洋房，實用面積1035方呎，屋內以黑白色為主，甚有格調。大屋賣點之一，為擁約2200方呎前後花園...
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紓困計劃進展順利 拜登牛市 美三指齊創新高
美國新紓困計劃進展順利，推動美股三大指數齊創新高，杜指早段升逾百點。截至約本港時間晚上10時40分，杜指報31312點，升164點；標普500指數報3902點，漲16點；納指報13925點，升69點。...
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B費卡雲尼 擦出火花 紅魔 折「錘」
曼聯上仗英超被愛華頓於補時階段逼和3:3，但正面收穫是中場核心般奴費南迪斯與中鋒卡雲尼擦出火花，再次雙雙取得士哥。B費亦告誡隊友不可重蹈覆轍，在今晚英格蘭足總盃第五圈主場對韋斯咸時不容有失，此子勢與卡雲尼一起取得入球領軍晉級，主勝穩開。 （無線myTV Super902台周三凌晨3:30直播） 上場聯賽紅魔於補時四分鐘失守，主場與愛華頓賽和3:3。然而球隊展現強大攻擊火力，當中般奴費南迪斯與射手卡雲尼在上半場分別遠射及頭槌破網，繼前仗英超主場9:0狂數修咸頓後，一起再次同場入球。事實上兩人近四場各賽事一起任正選，合共收錄五個入球和兩次助攻，全面擦出火花。 連格無緣倒戈 再...
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【文青辦年貨！】將軍澳都有誠品？東港城設誠品知味 加推限定春賀市集
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 茗茶+住宿 瑰麗迎新年
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幸福晒巨鑽 未婚夫唔見樣 李施嬅搶閘報喜 牛年嫁圈外人
03年參選港姐奪最上鏡小姐兼才藝小姐入行的李施嬅，一直希望找到可以接受她做藝人的年長圈外男友，慨歎理想對象難求，至前年她在電台訪問自爆覓得圈外男友「破Dry」，但為保愛苗從來不公開男友身分。昨日施嬅卻...
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社論——打疫苗澳門搶閘 港要追落後
第四波疫情持續，近期單日確診病例徘徊在三、四十宗之間，料單靠現行的限聚令，不能達至「清零」。現時全球各地把抗疫的寄望，放在疫苖接種之上。與香港一海之隔的澳門，昨天接收了首批國藥疫苖，今日率先為控疫人員接種，然後開放給居民注射，先行一步以疫苖抗疫。本港必須做好籌備，努力追落後。 全球各地都高度重視疫苖接種，務求早日遏止疫情。在美國，當局出動軍人運送疫苖到各州，確保萬無一失。以色列是最先推行接種計劃的國家之一，一早就籌劃好全國的凍櫃運輸鏈，以求全民在最短時間內獲得注射。本港遲了一步，現在仍等待復星醫藥及德國藥廠BioNTe疫苖，料首批一百萬劑將於本月底運抵，現在尚有約半個月時間...
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輝灑自如——遠征無望疫情影響
早前有五匹香港賽駒報爭杜拜世界盃賽夜的大賽，最終有「烽煙四喜」及「添滿意」入選，可惜因當地的新冠肺炎疫情仍甚嚴峻，恐怕成行機會等於零。如大家打開香港政府網站，不難找出世上哪裏屬高風險地區，其實幾乎無處不在，馬匹遠征恐怕和我們外遊一樣，是遙不可及的奢望。 我覺得在這情況下，馬會實在有必要考慮為高班馬改變一下本季中的賽程表，起碼可考慮在三月中下旬加添兩組高班泥賽，為原本有意遠征的馬匹提供出賽機會。只要有讓磅賽制，出馬數目應不是問題。而且在未有新馬賽舉辦的時候，多加一組跑十一場也問題不大，對投注額自然無影響。 窮則變，變則通。何況香港賽馬會從來也不太窮，一點點的變通應該不是甚麼難...
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