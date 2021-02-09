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世衞專家發現 武漢有重要病毒線索

2021-02-09 列印
　　世衛專家正在中國調查新冠病毒的源頭，成員達扎克（Peter Daszak）指已經發現有關病毒源頭的重要證據，正整合資料，周三離開中國前會交代調查結果。

　　達扎克稱，沒有證據顯示病毒由武漢病毒研究所製造，但專家組會對所有可能性持開放態度。此外，專家亦有到曾被指是爆發源頭的華南海鮮市場調查，指已經發現病毒在市場中傳播的「重要線索」。內地前天沒有新增本土新冠確診個案，是近兩個月來首次「本土零確診」。但在疫情下，年三十晚央視節目《春節晚會》將限制主會場人流。

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