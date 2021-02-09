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部份康樂場地重開 包山嘉年華取消

2021-02-09 列印
部份康樂場地重開 包山嘉年華取消
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　　康樂及文化事務署今日重開部份戶外康樂場地，包括緩步徑、網球場、草地滾球場及部份戶外球場等。民政事務局局長徐英偉昨在康文署署長劉明光陪同下（見上圖），到銅鑼灣維園了解預備重開的情況，以及場地的防疫措施等。此外，康文署表示因應疫情，宣佈取消原定在長洲舉行的「包山嘉年華二○二一」。有關嘉年華由香港長洲太平清醮值理會及康文署合辦，籌備委員會詳細商議後決定取消活動，以避免人流聚集，減低社交接觸和毒病在社區傳播的風險。

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